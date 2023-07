Colisão traseira envolve duas carretas e um carro na Lúcio Meira

Uma colisão traseira, no final da manhã desta segunda-feira, por volta das 11 horas, envolveu duas carretas e um veículo Fiat Uno, no km 279, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta parou na faixa de pedestre. O veículo Uno parou também e outra carreta que seguia atrás não conseguiu parar e imprensou o Fiat contra a primeira carreta que havia parado na faixa de pedestre.

De acordo com a PRF, o trânsito ficou congestionado até a remoção dos veículos. Na Fiat Uno estavam um casal e três crianças e por milagre ninguém se machucou.

Por precaução todos os ocupantes do Fiat foram levados para o Hospital São João Batista para exames preventivos.