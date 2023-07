Um jovem, de 24 anos, conduzindo uma moto foi baleado com sete tiros no fim da noite de domingo, dia 9, nas proximidades do trevo de acesso a Três Poços, na Rodovia do Contorno, em Volta Redonda.

Populares que passavam pelo local encontraram o rapaz com ferimentos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital São João Batista. Segundo a unidade hospitalar, o estado dele é grave. Ele seria morador do distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.