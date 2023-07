LDVR arrecada 200 litros de leite para entidades de Volta Redonda

A Liga de Desportos de Volta Redonda (LDVR) arrecadou no sábado, cerca de 200 litros de leite, que foram levados por torcedores do Al Fénix e Santos, para o acesso ao Estádio Raulino de Oliveira, o Estádio da Cidadania. Foi estipulado pela Liga, um litro de leite como ingresso, para assistir o jogo da decisão do Campeonato Amador da cidade. Ao final foram arrecadadas 200 caixinhas de leite.

Entidades agraciadas

Associação Voluntários Grupo da Vida (Suporte a Pessoas com Câncer): 100 litros de leite

Programa Curumim, projeto voltado para crianças com risco social e vítima de violência: 100 litros de leite.