Dois jovens, de 21 e 22 anos, foram conduzidos para a delegacia de Volta Redonda após policiais militares encontrarem cocaína no carro em que eles estavam, na noite de domingo (9). A abordagem ao veículo foi na Rua Luxemburgo, no bairro Jardim Ponte Alta.

No porta-luvas do Gol os agentes encontraram uma sacola plástica com 50 invólucros da droga. Os agentes também apreenderam um celular e R$ 54. Os suspeitos foram levados para a delegacia.

No momento desta publicação, ainda não havia informações se eles permaneceram presos. Durante a tarde, na mesma rua, outro jovem de 21 anos foi flagrado com 11 trouxinhas de maconha e R$ 100.

Ele ainda teria tentado fugir da abordagem policial, correndo para um escadão, mas sem sucesso.