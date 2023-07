Policiais civis prenderam nesta segunda-feira, dia 10, um homem, condenado a 25 anos e oito meses de prisão por homicídio qualificado e tentativa de assassinato no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada do dia 18 de julho de 2015, em um bar do bairro Três Poços. Givanildo, mais conhecido como ‘Carioca’, morreu durante a briga. Outro homem foi ferido com golpes de faca, quando tentava separar a confusão.

Ele foi levado para a delegacia, onde o mandado foi cumprido. Agora, ele ficará à disposição da Justiça.