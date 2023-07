Policiais militares apreenderam na tarde de sexta-feira, dia 8, um quilo de cocaína na Rua Jorge Batista Sampaio, no bairro Cidade Alegria, em Resende.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram ao local checar uma denúncia de que um homem estaria praticando o tráfico de drogas e foram recebidos a tiros.

No local os agentes apreenderam uma sacola com 500 pinos de cocaína, com um peso de aproximadamente um quilo. O material foi levado para a delegacia da cidade. Foto: PM/Divulgação