Serão três semanas de pura diversão com recreadores promovendo brincadeiras lúdicas gratuitamente; atividades seguem até o dia 28 de julho

O Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR) promove a partir desta terça-feira, dia 11, uma programação especial de férias escolares para crianças e adolescentes. Serão três semanas de pura diversão, até o dia 28 de julho, com brincadeiras lúdicas utilizando materiais como bambolês, cordas, baldes, entre outros. As atividades gratuitas serão realizadas sempre em dois horários, das 09h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30, com a supervisão de seis recreadores em cada período. Dentro da programação, haverá ainda aos domingos a tradicional feira de artesanato, das 09h às 16h.

O coordenador do Zoo-VR, biólogo Jadiel Teixeira, mencionou que a programação de férias para a criançada faz parte das comemorações ao aniversário de 69 anos de Volta Redonda.

“Pensamos em promover atividades lúdicas e gratuitas para todas as crianças e adolescentes que vierem visitar o Zoológico Municipal. Esta programação é uma forma de diversão para toda a família neste período de férias escolares, e também está atrelada as comemorações de aniversário da cidade. As atividades vão acontecer durante todo o mês de julho para contemplar o maior número de famílias”, disse o coordenador.

Confira a programação férias no Zoo-VR:

1ª semana – 11 a 14/07

Manhã das 9h30 às 11h30

Tarde das 13h30 às 15h30

2ª semana –18 a 21/07

Manhã das 9h30 às 11h30

Tarde das 13h30 às 15h30

3ª semana – 25 a 28/07

Manhã das 9h30 às 11h30

Tarde das 13h30 às 15h30

Foto: Arquivo-Secom/PMVR.