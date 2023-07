Adolescentes são apreendidos por suspeita de tráfico no bairro Retiro

Dois adolescentes, de 16 e 14 anos, foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (10) no bairro Retiro, em Volta Redonda. Eles foram abordados pela Polícia Militar na Rua 31 de Março.

Com eles foram apreendidos 45 sacolés de cocaína, 21 pedras de crack, três pedaços de maconha e R$ 85,50. As drogas estavam em uma mochila preta. Os menores foram levados para a delegacia, onde foram autuados pelo crime. Nenhum deles possui antecedentes criminais.

Em Pinheiral, um homem de 41 anos procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares no final da tarde. Ele foi encontrado na Avenida Nilton Pena Botelho, no bairro Bela Vista. Nada de ilícito foi encontrado com o homem.

O suspeito, segundo a polícia, já é conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Ele foi levado para a delegacia, onde o mandado em aberto contra ele foi cumprido. Não foi informado o crime pelo qual o suspeito responde. (Foto: Polícia Militar)