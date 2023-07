Quarteto foi selecionado para estudar na Southern University of Mississipi (USM), após intercâmbio educativo musical realizado em Volta Redonda

Quatro jovens músicos de Volta Redonda foram contemplados com bolsas de estudos na Southern University of Mississipi (USM), dos Estados Unidos da América. Eles são ex-alunos e professores do projeto “Volta Redonda Cidade da Música” e foram selecionados após um intercâmbio educativo musical realizado na cidade com professores da USM.

Os selecionados foram três violinistas: Paulo Victor do Amaral Alves, de 24 anos; Allyson Bandeira Gomes, de 26 anos e Filipe Pereira Firmino da Silva, de 23 anos, e o violista Pedro Henrique Moraes Santos Caetano, de 20 anos. O anúncio dos ganhadores das bolsas aconteceu durante o concerto comemorativo ao aniversário de Volta Redonda, que foi realizado na noite do último sábado (8), no Cine 9 de Abril, na Vila Santa Cecília.

As bolsas são para cursar a graduação, para aqueles que ainda não são formados, e mestrados, para quem já possui formação acadêmica. Agora, o quarteto se prepara para poder viajar para os Estados Unidos, providenciando a documentação necessária. Não há uma data definida para o embarque, mas a expectativa para o início de uma nova vida já está nas alturas.

“Confesso que eu não imaginava e nem esperava. Eu fiquei surpreso, nem sabia que seria anunciado em um concerto. Fiquei bem feliz na hora. Meu conselho para quem está iniciando no projeto, que é sim, uma escolha que exige sacrifício, mas é muito satisfatória, é muito bom. Eu não me arrependo de nada e faria de tudo de novo”, disse Filipe, que já é graduado em Música pela Unirio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e teve a chance de cursar a faculdade após ingressar no projeto na Escola Municipal Maria José Campos Costa, no bairro Volta Grande.

Quem também ficou surpreso com o anúncio foi o violista Pedro Henrique, que ingressou no “Volta Redonda Cidade da Música” em 2012, através do trabalho realizado na Escola Municipal Jaime de Souza Martins, no bairro Santo Agostinho.

“Quando falou o meu nome eu fiquei olhando assim … aí depois eu levantei e percebi que era comigo mesmo. Ainda estou absorvendo esta novidade, pois é muita informação. Estou há 11 anos no projeto e comecei na percussão. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de aprender violino e depois tive outra oportunidade de aprender viola, que pouca gente conhece. A viola é um instrumento que pretendo ficar por toda a minha vida. Uma diferença entre a viola e o violino é que a viola é um pouco maior e as cordas também têm um som um pouco mais aveludado”, comentou Pedro Henrique.

O intercâmbio educativo musical aconteceu no início deste mês, com a realização de masterclasses – aulas avançadas com especialistas – na sede do projeto no bairro Vila Mury. Entre os músicos estiveram presentes o maestro Colin McKenzie e diretor da USM; a violinista búlgaro-americana Borislava Iltccheva e os contrabaixistas Marcos Machado e Daniel Magalhães – ex-aluno do projeto e bolsista na USM.

