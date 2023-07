Serviço especializado visitou 38 instituições de acolhimento e locais de atividades das secretarias de Esporte e Lazer e Ação Comunitária

A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda realizou 17 novos atendimentos em junho, auxiliando sete homens e 10 mulheres, com idades entre 60 e 100 anos. O serviço especializado ainda fez 38 visitas a instituições de acolhimento de idosos e aos locais de atividades desenvolvidas pelas secretarias municipais de Esporte e Lazer (Smel) e de Ação Comunitária (Smac).

Dos novos atendimentos, 41% tiveram origem no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas); 35% vieram de origem espontânea e 24% foram de outros (Smel, Cras, UBS). Depois do primeiro contato, os casos foram encaminhados à Patrulha para que a assistência fosse iniciada e tivesse o acompanhamento diário.

Entre as supostas infrações ocorridas contra os idosos em junho estão: negligência (26%) abandono (19%); violência psicológica (11%); violência física (4%); e outros (40% – injúria, dano ao patrimônio e sobrecarga). Além disso, foram feitas rondas a instituições que cuidam de idosos no município (38); contatos do Núcleo de Atendimento ao Idoso-Nuai (23) e Registro de Ocorrência (RO) realizados com a ajuda do Nuai (13).

"A Patrulha de Proteção ao Idoso tem feito um excelente trabalho e está mudando a realidade dos idosos de Volta Redonda, agora com a distribuição do Estatuto do Idoso, que pretendemos entregar a todos os maiores de 60 anos que vivem aqui. Se alguém tiver conhecimento de abuso contra à pessoa idosa, basta procurar a Patrulha do Idoso, através do Nuai, do Creas/Cras e mesmo da Smel, que terá toda a assistência e orientação possíveis", explicou o secretário Municipal de Ordem Púbica (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.