Polícia Civil prende homem com mandado de prisão na Vila Orlandélia

Agentes da 90ª Delegacia de Polícia prenderam no início da tarde desta terça-feira, dia 11, um homem de 30 anos que possuía mandado de prisão preventiva, no bairro Vila Orlandélia em Barra Mansa.

De acordo com os policiais civis, em decorrência de descumprimento de medida protetiva, depois que ele ameaçou de morte a ex-namorada, por não se conformar com o fim do relacionamento.

Segundo a polícia ele tem “vasta ficha criminal”. Seus antecedentes incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, disparo de arma de fogo, ameaça, lesão corporal, injúria e porte de drogas.