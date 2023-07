Policiais militares apreenderam na segunda-feira, dia 10, um saco grande com 60 quilos de maconha, distribuídos em 60 tabletes, no bairro Lago Azul, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local que estaria sendo utilizado por traficantes como depósito de drogas. Todo material foi apreendido e levado para a 88ª Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.