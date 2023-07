Obra de praça de lazer no Jardim Paraíba foi entregue à população na noite dessa segunda-feira (10)

A prefeitura de Volta Redonda dando continuidade às inaugurações pelo aniversário de 69 anos da cidade, a serem completados no próximo dia 17, entregou na noite dessa segunda-feira (10), as obras da Praça de Lazer Ademar Pinto, no bairro Jardim Paraíba. O espaço que fica na Rua 544 foi totalmente revitalizado.

A revitalização ocorreu com recursos próprios da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Durante as obras, as equipes recuperaram o parquinho, com a instalação de novos brinquedos, sendo que muitos deles foram recuperados e construídos pela equipe da carpintaria da SMI. Equipamentos de ginástica foram instalados, assim como um tratamento paisagístico com plantio de novas árvores e plantas ornamentais no espaço. Novos canteiros foram construídos e a quadra de esportes restaurada, com a troca de alambrado, pintura do piso e colocação de redes para a prática de futsal e basquete.

“Estamos a cada dia reconstruindo a cidade e as praças são importantes para melhorar a vida e a convivência das pessoas. Vamos inaugurar neste mês mais 11 praças e manteremos este padrão, sempre recuperando o espaço nos mínimos detalhes”, garantiu a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrando que a SMI tem mais de 150 obras em andamento sendo executadas por empresas contratadas ou pela própria equipe.

Os moradores do local elogiaram a qualidade dos serviços e agradeceram pela reforma. “Esta praça ficou sensacional. Cobramos muito e fomos atendidos. Nós, moradores, vamos manter e cuidar da praça”, salientou o representante dos moradores, Paulo Gimenez.

A auxiliar de escritório Cláudia Carvalho também ficou satisfeita com a revitalização. “Moro aqui há 50 anos e esta foi a melhor reforma que esta praça recebeu”, elogiou ela.

“A praça está toda linda e nós amamos tudo”, completou a enfermeira, Adriana Baeta.

O deputado estadual Munir Neto, representando o prefeito Antônio Francisco Neto, disse que a reforma da praça atendia ao pedido dos moradores do local.

“Quero parabenizar a toda equipe da SMI pelo trabalho extraordinário. A cobrança dos moradores foi válida e hoje com muito orgulho entregamos este espaço bonito e agradável”, discursou o deputado, frisando que a cidade é referência na saúde, educação, segurança, social e em diversos projetos, e faz um trabalho exemplar na questão de lazer para a população.

“Parabéns a nossa cidade pelo aniversário de 69 anos”, completou o deputado, convidando a todos para prestigiarem os eventos que ocorrem durante todo o mês.

Também estiveram na inauguração os vereadores Jorginho Fuede, Edson Quinto e Nilton Alves de Faria, o Neném, e o secretário municipal de Ordem Pública, Luiz Henrique Monteiro Barbosa.

A primeira obra inaugurada foi o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Santa Rita de Cássia. O local estava fechado há mais de quatro anos e foi totalmente reconstruído. Reaberto na última sexta-feira (7), a unidade voltou a atender cerca de 2,5 mil famílias.

A programação completa de aniversário, com eventos, shows e as inaugurações pode ser conferida nas redes sociais oficiais do município e no site da prefeitura: www.voltaredonda.rj.gov.br. Fotos: Cris Oliveira/PMVR