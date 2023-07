Saae-BM vai realizar obra de infraestrutura no bairro Santa Rosa

Rua da Imprensa será interditada a partir deste sábado (15)

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-BM) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SMOP), informa que, a partir deste sábado, 15 de julho, vai interditar a Rua da Imprensa, no bairro Santa Rosa, por conta da realização de obras de drenagem. Os serviços visam à melhoria do escoamento de águas pluviais.

De acordo com o coordenador administrativo e financeiro do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, a rede atual da Rua da Imprensa está desgastada e não comporta o volume de água que passa pelo local, principalmente nos períodos mais chuvosos.

O acesso ao local deverá ser feito por meio da Rua Melvin Jones, no bairro Vila Orlandélia. A Guarda Municipal estará na localidade orientando os condutores a respeito do deslocamento no entorno.

O secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, enfatizou a necessidade de interdição total da via e da colaboração da população. “Nós pedimos a todos que verifiquem a sinalização e respeitem as determinações do agente de trânsito que estiver no local. Em caso de dúvida, o morador pode consultar a Secretaria de Ordem Pública. Estamos à disposição para esclarecer”, informou Abreu.

O contato com a SMOP pode ser feito pelo número (24) 3028-9341. Já os telefones do Saae-BM são: (24) 3512-4333 e (24) 3322-6195. Fotos: Chico de Assis