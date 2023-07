Merenda é considerada saborosa por 100% das escolas de Volta Redonda

Em pesquisa, 101 diretores da rede municipal de ensino disseram estar satisfeitos com as refeições servidas aos alunos

Mais uma vez a merenda escolar servida aos alunos de Volta Redonda obteve um alto grau de aprovação. Em pesquisa realizada em junho pela Secretaria Municipal de Educação (SME) com os 101 diretores de unidades da rede, o sabor das refeições alcançou 100% de satisfação. Além de saborosa, a comida servida recebeu avaliação positiva em diversos outros quesitos como: preparação e distribuição, pontualidade nas entregas dos alimentos, qualidade dos insumos, atuação das merendeiras, sabor, apresentação e o porcionamento das refeições.

Quanto ao sabor das refeições, 65,3% dos que responderam o questionário classificaram como “ótimo”, enquanto 34,7% disseram ser “bom”. A apresentação do prato também manteve altos índices de aprovação. 56,4% dos entrevistados afirmaram ser “ótimo”, com 42,6% como “bom”.

O trabalho das merendeiras também foi elogiado. Para 94,1% o uniforme das profissionais está adequado, limpo e completo. O quantitativo de funcionários em relação ao número de refeições preparadas também foi alvo de elogios, com 85,1% de aprovação.

No geral, os 80,2% dos diretores consideraram que o atendimento da Ômega Alimentação, empresa responsável pelo preparo e fornecimento de alimentação escolar da rede municipal, atende plenamente.

Sabor, qualidade e equilíbrio nutricional

A pesquisa de satisfação é realizada desde março deste ano, com altos índices satisfatórios. A medida foi uma aplicação do secretário municipal de Educação, Sérgio Sodré. As crianças do Ensino Fundamental recebem duas alimentações: desjejum e o almoço, no turno da manhã; almoço e lanche, no turno da tarde. O serviço vem recebendo elogios pelo sabor, qualidade, equilíbrio nutricional e variedade do cardápio.

“A gente fica muito feliz que os diretores, professores e as nossas crianças estão satisfeitos com a merenda que estamos oferecendo. Estamos reconstruindo a nossa Educação e só tem um jeito de melhorar: trabalhando. Queria agradecer a empresa que fornece as refeições, ao Sodré e à sua equipe pelo belíssimo trabalho que têm feito”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto. Fotos: Cris Oliveira/PMVR