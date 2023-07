42 formandos receberam diplomas em cerimônia realizada no Ilha Clube

Na terça-feira, dia 11, 42 alunos do curso técnico em Administração do Colégio Municipal Washington Luiz receberam seus diplomas. A cerimônia de formatura aconteceu no Ilha Clube, localizado no bairro Ano Bom, contando com a presença da vice-prefeita Fátima Lima.

O curso técnico em Administração pós-médio existe desde 2009 é o único do Sul Fluminense ofertado de forma totalmente gratuita. Os alunos estudam por módulos, sendo três com seis meses de duração cada, totalizando um ano e meio de curso. A instituição já é tradicional no município e chega a 51 anos de fundação neste ano de 2023.

A diretora do colégio, Gessika Belan, enalteceu o empenho de todos os alunos, professores, educadores e profissionais do colégio, que se dedicam em busca do melhor. “O ensino é completo e os alunos aprendem muito. Além da parte de administração, eles conhecem técnicas de empreendedorismo, economia, inglês, matemática financeira, entre outras disciplinas. Os professores estão de parabéns por tanta dedicação e atenção prestada. Temos ainda toda uma equipe que trabalha para manter a escola bem cuidada, garantir uma educação de qualidade, salas bem higienizadas. Preciso frisar ainda que o curso é gratuito, sendo que os estudantes também recebem vale-transporte para virem ao colégio e refeições antes das aulas”, destacou.

O secretário de Educação, Marcus Barros, parabenizou o trabalho promovido pela instituição que é administrada pela diretora Gessika Belan. “Temos muito orgulho, quero parabenizar todos nossos alunos, equipe técnico-Pedagógica, professoras e familiares. É gratificante vê-los vencer mais esse desafio e com uma capacidade impressionante. Certamente tem uma brilhante carreira pela frente”, ressaltou.

A vice-prefeita, Fátima Lima, valorizou o leque de oportunidades que o curso abre aos alunos e exaltou o trabalho da educação no município. “Estar recebendo essa formação é muito importante. Barra Mansa é o único município da região que oferece curso pós-médio, totalmente gratuito e com recursos próprios. Os professores são qualificados, dedicados e atuam na preparação desses profissionais para o mercado de trabalho. Fico muito contente de ver todos vocês aqui. Cumprimento os docentes e a diretora Gessika, por se empenhar no trabalho, e o prefeito Rodrigo Drable, que se preocupa com a educação de qualidade de todos os alunos da rede pública”, comunicou.

O Colégio Municipal Washington Luiz fica localizado no bairro Saudade.

Foto: Chico de Assis