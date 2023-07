Polímero é aplicado com ajuda de mangueiras e cria uma crosta de proteção, reduzindo a dispersão de poeira no ar

A CSN (Companhia Siderúrgica Nacional) já começou a aplicar polímero sobre as pilhas de material particulado e em áreas mais sensíveis a dispersão de poeira pelo ar. O produto é biodegradável, não oferece risco ambiental, nem à saúde das pessoas e impede que partículas se espalhem. A medida é uma das ações imediatas anunciadas na terça-feira (11), pela direção da empresa, como forma de reduzir a dispersão de poluentes decorrentes da produção na Usina Presidente Vargas.

O polímero é utilizado por indústrias variadas, para que elas alcancem as metas de seus termos de compromisso ambiental. Após ser aplicado, o produto cria uma crosta de proteção, reduzindo a dispersão de partículas no ar em 90%. Chamado de “Greencarpet”, o polímero é desenvolvido pela Benetech para ser aplicado com a ajuda de mangueiras em pilhas de material, como carvão, coque e minério de ferro. Ele possui alta resistência, longa duração e não polui as águas subterrâneas, não é tóxico e nem corrosivo.

Junto com o “canhão de névoa”, que deve chegar em breve ao interior da usina, a aplicação do polímero sobre as pilhas é umas das ações mais importantes entre todas as anunciadas na terça-feira pelo diretor-executivo de Siderurgia da CSN, Alexandre Lyra, em encontro com o prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto. Na reunião, Lyra entregou uma carta sobre o momento atual da usina e um cronograma de ações de curto e médio prazo para redução da poluição.

Confira abaixo outras ações anunciadas pela CSN:

– Contratação de uma equipe de rapel industrial para a limpeza nas partes mais altas da usina – como telhados e grandes tubulações – e que hoje estão cobertas com uma grande camada de pó

– Intensificação do uso de tratores de varrição, com limpeza da área de carregamento e lavagem da saída de caminhões de escória dos altos fornos durante os turnos

– Manutenção preventivas de equipamentos para otimização e distribuição de fluxo e sistema de limpeza de placa

– Capacitação de funcionários da Usina Presidente Vargas, conscientizando-os sobre a importância da limpeza e organização