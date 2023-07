De 13 a 16 de julho (quinta-feira a domingo), o Sider Shopping vai participar da campanha Julho Black Brasil, uma mega liquidação, em que as lojas participantes vão oferecer descontos de até 70% em seus produtos. A promoção foi criada para fortalecer as vendas no período de troca de coleção e renovação de estoque.

– Nossa expectativa é gerar aumento nas vendas e incremento no fluxo de clientes. Os descontos variam de acordo com as lojas e podem chegar a 70%, é uma excelente oportunidade para os clientes encontrarem produtos de vários segmentos com preço mais atrativo – explica a coordenadora de marketing, Patrícia Macedo.

A liquidação Julho Black é uma iniciativa que faz parte do calendário de ações fixas da rede AD Shopping e é uma das datas mais aguardadas do ano, tanto pelos lojistas quanto pelos consumidores. O Sider Shopping espera um aumento de 15% no fluxo de pessoas e 20% em vendas, comparado com o mesmo período do ano passado.

O Sider Shopping é o primeiro shopping do sul do Estado do Rio de Janeiro e está localizado, estrategicamente, no principal eixo de tráfego de Volta Redonda e ao lado de um dos principais corredores comerciais da região. Fundado em 1989, o complexo de lojas, é um autêntico centro de compras, com 18 mil pessoas circulando e consumindo diariamente.