Moto é apreendida com motor adulterado no bairro Açude I

Policiais militares apreenderam na noite da terça-feira, uma motocicleta com indícios de adulteração do registro do motor no final da noite de terça-feira, na Rua Álimo Antônio Francisco, no bairro Açude I, em Volta Redonda.

A moto era conduzida por um adolescente de 17 anos. Durante fiscalização, os agentes verificaram que a moto G 125 Titan estava com um número do motor que não constava no registro de dados do Detran.

A Guarda Municipal foi acionada e removeu a moto para o pátio da delegacia de Volta Redonda. Os agentes vão apurar se a moto consta como roubada ou furtada. Foto: Polícia Militar.