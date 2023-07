A Polícia Militar recebeu uma denúncia, na tarde de terça-feira (11) informando sobre traficantes que estariam vendendo drogas no escadão Nova Esperança, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

NO local, ao avistarem a aproximação da viatura policial, dois suspeitos fugiram. Após buscas, os agentes encontraram 25 tubos de cocaína e 17 pedras de crack.

As drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada.