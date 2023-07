Evento acontece até sexta-feira no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB); objetivo é definir diretrizes para o aprimoramento do SUAS

A prefeitura de Volta Redonda realiza nesta quinta e sexta-feira, dias 13 e 14, a XVª Conferência Municipal de Assistência Social de Volta Redonda. Com o tema “Reconstrução do SUAS: o Suas que temos e o Suas que queremos”, o evento tem como objetivo discutir, elaborar propostas e definir diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de avaliar a política de assistência social de Volta Redonda.

A conferência ocorrerá no auditório do Centro Universitário Geraldo Di Biase (UGB) e é organizada pela Secretaria Municipal e Ação Comunitária (Smac) e pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com apoio do Governo do Estado.

Para ampliar e nivelar a capacidade de discussão entre os usuários e promover propostas, foram realizadas pré-conferências nos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e no Centro Pop. O CMAS e a Smac, através de uma comissão organizadora da Conferência, realizaram uma reunião para avaliação dessas pré-conferências.

Confira a programação do evento:

Dia 13

13h – Credenciamento

14h – Plenária de abertura – Coordenação de Mesa: Rosane Marques de Carvalho – Presidente do CMAS

14h30 – Leitura e aprovação do regimento interno: Martha Inês Mageste Felipe

15h10 – Apresentação – Plenária Temática – coordenação de Mesa: Rosilene Elenita Gomes – Presidente da Comissão de Organização da 15ª Conferência Municipal de Assistência Social

15h15 – Apresentação do relatório das pré-conferências – SMAC

15h30 – Palestra Magna “Reconstrução do SUAS – O SUAS que temos e o SUAS que queremos”

Palestrante: Ariane Rego de Paiva – assistente social pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), doutora em Política Social pela UFF (Universidade Federal Fluminense), professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio

16h10 – Debate

17h30 – Encerramento

Dia 14

8h – Credenciamento

8h30 – Café da manhã

9h30 – Grupos de trabalho

12h – Intervalo

13h15 – Plenária de aprovação das propostas – coordenação de mesa- Carmen Lúcia Brandão

Relatório das Pré-conferências

Apresentação dos Grupos

15h45 – Plenária da eleição de delegados – coordenação de mesa – Cristina Gama de Cunha, Martha Inês Mageste Felipe e Thais de Oliveira Alexandre

Apresentação dos representantes das delegações das pré-conferências, moções e votação dos delegados

17h30 – Encerramento