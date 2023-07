Na manhã desta terça-feira, dia 11, policiais rodoviários federais receberam na sede da PRF no Rio de Janeiro, o pequeno Bernardo que fará 9 anos nesta próxima quinta-feira. O menino foi convidado a conhecer as instalações e ficou muito feliz com o sonho realizado.

Bernardo estava acompanhado de sua mãe e seu tio que é sargento da PMERJ. O menino conheceu as instalações da Sede da PRF no Rio de Janeiro e ficou encantado com as viaturas, equipamentos e dimensão do local. Ele é um grande admirador da instituição e tem o sonho de se tornar um PRF no futuro.

É muito gratificante celebrar mais um ano de vida do pequeno Bernardo que ficou extremamente feliz com a presença dos policiais.