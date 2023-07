Área de lazer recebeu a instalação de aparelhos de ginástica e brinquedos adaptáveis; obra foi inaugurada na noite de terça-feira, dia 11, pelo prefeito Antônio Francisco Neto

O prefeito Antônio Francisco Neto inaugurou na noite dessa terça-feira (11), a revitalização total da Praça José de Assis Medeiros, a “Praça do Gato”, na Rua das Cravinas, no bairro Água Limpa. As reformas ocorreram na quadra de esportes, com pinturas do piso e da arquibancada, instalação de aparelhos de ginástica e brinquedos adaptáveis, que têm como objetivo garantir a inclusão e acessibilidade. O espaço de lazer, que ocupa uma área de mais de 2 mil metros quadrados, recebeu ainda a construção de uma pista de skate com vários obstáculos.

Além dos brinquedos, o banheiro também foi recuperado e adaptado para receber com conforto e segurança pessoas com deficiência. Também foram colocados vários bancos e mesas, construído um muro na divisa, podas de árvores e paisagismo.

A pista de skate recebeu o nome do ex-morador do bairro do bairro, o garoto Jordan Amaral Sodré da Silva, vítima de um acidente de trânsito no próprio bairro, aos 10 anos. A cerimônia foi marcada por momentos de emoção com a presença de um grupo de amigos do garoto, que entoaram uma canção gospel, em conjunto, para homenagear os familiares e refletir sobre a morte precoce do menino.

“Agradeço a todos pela homenagem à nossa família. A obra ficou linda e o meu filho, que brincou muito aqui nesta praça, sonhou muito com esta pista de skate e, com certeza, ele também ficaria muito feliz por ver tantas crianças brincando hoje aqui”, falou Adriana Amaral, mãe de Jordan, ao lado do filho Ruan.

A verba para a execução da obra da praça foi obtida pelo ex-vereador Carlinhos Santana, em 2017, durante seu mandato, através de emenda parlamentar da deputada federal Clarissa Garotinho. “Fomos à Brasília e obtivemos a verba. Mas o tempo passou e o governo anterior não fez a obra e, por muito pouco, quase perdemos este recurso. Mas, a equipe do prefeito com todo carinho à comunidade da Água Limpa se empenhou e utilizou a verba para fazer este belo espaço de lazer. Peço a todos que usem bem o espaço e cuidem deste local”, falou Carlinhos.

Poliana Moreira, secretária municipal de Infraestrutura, destacou que as obras atenderam a reivindicação da comunidade. “Fizemos um trabalho minucioso para que a praça ficasse bonita e pronta para atender aos moradores, e principalmente, as crianças com a construção desta pista de skate. Tenho certeza que o espaço de lazer será muito utilizado por todos”, disse.

O deputado estadual, Munir Neto, destacou que a entrega da praça faz parte do trabalho de reconstrução da cidade. “Tenho muito carinho pela Água Limpa e estamos trabalhando na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) para ajudar a nossa cidade, que já é referência na Saúde, Educação. no Esporte, na Cultura, na Infraestrutura e no Social e faz a diferença no estado do Rio. Contem comigo para trazer mais investimentos para o bairro. Meu mandato está à disposição dos moradores”, garantiu o parlamentar.

O prefeito Antônio Francisco Neto agradeceu a permissão dos familiares pela homenagem ao garoto Jordan. “Sei que foi um momento difícil, mas estamos prestando uma homenagem justa a sua família, dona Adriana. Receba o nosso reconhecimento por seu filho, que sem dúvidas, era um menino maravilhoso e belíssimo”, citou Neto.

Mais investimentos

O prefeito aproveitou para agradecer também ao deputado Munir Neto por ter obtido mais de R$ 30 milhões em verbas estaduais para a colocação de asfalto na cidade. “Passamos por muitas dificuldades financeiras, e graças à Câmara Municipal e a nossa equipe nós demos a volta por cima. Hoje a cidade tem mais de 300 obras em andamento. E, com o recurso obtido pelo Munir, nós vamos pavimentar também várias ruas aqui na Água Limpa. Obrigado a todos por acreditar na nossa cidade”, disse o prefeito, reforçando o convite para os moradores participarem das festividades do aniversário de 69 anos da cidade.

Também discursaram durante a cerimônia, os vereadores Fábio Buchecha e Sydnei Dinho e a presidente interina da associação de moradores da Água Limpa, Adelaide Leite. O secretário da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e o presidente da associação de moradores do Jardim Cidade do Aço, João Cassiano, também prestigiaram o evento.

A programação completa de inaugurações do mês, os shows do final de semana do aniversário da cidade e a cerimônia cívica do dia 17 de julho, onde haverá o tradicional “Parabéns” e um grande bolo pelos 69 anos de Volta Redonda, estão nas redes sociais da prefeitura e no site www.voltaredonda.rj.gov.br. Fotos: Cris Oliveira/PMVR