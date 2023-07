Policiais militares flagraram na tarde de quarta-feira, dia 12, um homem com drogas na Rua Mutirão, no Beco do Val, Morro da Conquista no bairro Santo Agostinho, Volta Redonda.

Os agentes apreenderam 75 pedras de crack, 58 pinos de cocaína, 41 trouxinhas de maconha, um rádio transmissor, uma capa de colete e R$ 46.

O suspeito foi apreendido e levado padra a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar-Divulgação