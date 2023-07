Idoso é preso suspeito de matar cães para se vingar de ex-companheira

Um dos animais foi envenenado e o outro enforcado; o terceiro segue desaparecido

Policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) prenderam na noite dessa quarta-feira, dia 12, no bairro Coimbra, um homem de 65 anos, suspeito de cometer os crimes de perseguição, violência psicológica e descumprimento de medida protetiva contra a ex-companheira, de 62 anos, e de ter matado dois cães da vítima de forma cruel. Inconformado com o fim do relacionamento, o acusado teria envenenado um dos animais e enforcado o outro com uma corrente.

Em depoimento, a mulher contou que o suspeito invadiu sua casa na última segunda-feira, dia 10, e espancou um terceiro animal, chamado “Branquinho”. Bastante machucado, o cão foi levado à Superintendência de Bem-Estar Animal da cidade e, após exames, uma série de lesões foram constatadas. De acordo com o laudo, “Branquinho” apresentava feridas pelo corpo, escoriações perto dos olhos, patas e testículos, além de um machucado que perfurou sua axila.

Segundo a vítima, nessa quarta-feira, dia 12, o ex-companheiro retornou à residência e fugiu com o cão. Na delegacia, perguntando sobre o paradeiro do animal, o homem disse não saber. O delegado titular da 88ª DP, Antonio Furtado, que registrou o caso e determinou a abertura de um inquérito para apurar o ocorrido, desconfia que o cachorro desaparecido também esteja morto. Somadas, as penas podem ultrapassar 15 anos de prisão.

Furtado também ressaltou que, durante o tempo de atuação como delegado, nunca viu um homem que, buscando se vingar em razão do fim de um relacionamento, exerceu violência física contra cães indefesos para punir a ex-companheira.

– Após os diversos crimes cometidos em desfavor dessa mulher, esse homem ainda foi capaz de demonstrar sua crueldade matando os animais da vítima e desaparecendo com um deles. É profundamente lamentável que, para se vingar, uma pessoa evidencie tamanha maldade. Entendo que o suspeito é um grave risco para a vida dessa mulher, razão pela qual, diante de todos os delitos praticados, a prisão era o único caminho. A Polícia Civil sente que cumpriu sua missão, colocando esse indivíduo atrás das grades – concluiu o delegado.