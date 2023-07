Morre Gilberto de Sá, um dos fundadores do MEP

Morreu na noite de quarta-feira, dia 12, um dos fundadores do MEP (Movimento Ética na Política), Gilberto Dias de Sá, de 69 anos, no Hospital Municipal do Retiro, em Volta Redonda.

Gilberto era servidor da Justiça Eleitoral de Volta Redonda e atuava no cartório da 90ª Zona Eleitoral. Gilberto foi um dos criadores do MEP, em 1997. Gilberto, que era amante dos esportes, passou mal quando corria pela Avenida Almirante Adalberto de Barros (Beira-Rio).

Ele foi socorrido no hospital, onde faleceu por pouco depois das 18 horas. O corpo está sendo velado no Portal da Saudade, onde será cremado, às 16 horas.

José Maria da Silva, o Zezinho, membro da instituição (MEP) manifestou a sua tristeza. “O MEP, com profundo pesar na solidariedade aos familiares e amigos de Gilberto de Sá, manifesta com tristeza sua páscoa definitiva, ocorrida na noite passada”, manifestou Zezinho.