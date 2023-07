Um motociclista, de 36 anos, ficou ferido ao bater na traseira de uma van, na tarde desta quinta-feira, dia13, no km 258 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Lago Azul em Barra do Piraí.

A vítima foi socorrida pelo resgate da concessionária (K-Infra) e levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.