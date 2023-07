Uma câmera da prefeitura flagrou, no fim da madrugada desta quinta-feira, dia 13, uma colisão de um carro vermelho no viaduto da Radial Leste, em Volta Redonda.

O motorista perdeu o controle de direção e colidiu na estrutura do viaduto às 5h41min. Segundo a Secretaria de Ordem Pública, ele sofreu ferimentos leves. Não foi informado se o homem estava sozinho no veículo e nem se ele chegou a ser socorrido. O viaduto faz acesso ao bairro Vila Americana.

Com o impacto, o carro ficou atravessado na via pública e chegou a interditar a alça do viaduto, mas a Guarda Municipal removeu o veículo logo em seguida e liberou a pista. Veja o vídeo abaixo.