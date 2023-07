Asfaltamento na Avenida Lucas Evangelista começou nessa quarta-feira (12); em seguida, recapeamento seguirá para Avenidas Sete de Setembro, Beira-Rio e Sávio Gama

A Prefeitura de Volta Redonda começou nessa quarta-feira, dia 12, o asfaltamento da Avenida Lucas Evangelista, no bairro Aterrado, iniciando mais uma etapa do Plano de Mobilidade Urbana, realizado em parceria com o Governo do Estado. Em seguida, o recapeamento asfáltico seguirá para as Avenidas Sete de Setembro, também no Aterrado, Beira-Rio, na Vila Mury, e Sávio Gama, no Retiro. Paralelamente, será feito também um serviço de tapa-buraco nas demais ruas do bairro.

Os trabalhos serão executados entre 8h30 e 15h30, quando o fluxo de veículos fica menor no local, fora dos horários de pico. Também para que as obras ocorram com menor impacto no trânsito, temporariamente serão suprimidas algumas vagas de parada de veículos, de maneira que as vias tenham ao menos duas pistas de rolamento.

Plano de Mobilidade Urbana

O novo asfalto nas principais vias do Aterrado é mais uma fase do Plano de Mobilidade Urbana a ser executada na localidade. Já foram realizadas as substituições de todas as lâmpadas de sódio por LED e a construção de novas calçadas está em fase final. A melhoria no piso já foi concluída nas principais vias e transversais do bairro.

Ao todo, o Plano de Mobilidade Urbana de Volta Redonda conta com um investimento de R$ 140 milhões, contemplando diversos bairros da cidade. Entre as obras estão incluídas uma alça no Viaduto Heitor Leite Franco e a construção de uma ponte por cima do Rio Paraíba do Sul, ligando o Aterrado ao bairro Aero, com isso, será possível atravessar para a outra margem do rio sem passar pelo centro do Aterrado.

Também está sendo construído dois novos viadutos: um ligando o Jardim Amália (próximo ao antigo Casarão) ao Aterrado (Fórum); e outro na Avenida Nossa Senhora do Amparo, com o objetivo de ligar o bairro Niterói à entrada do Retiro.

O Plano de Mobilidade Urbana conta ainda com outras intervenções na estrutura viária, contemplando também ciclovias, sinalização, paisagismo, obras de arte especial de engenharia, abrigos para usuários do transporte público e sistemas inteligentes de tráfego. Todo o projeto é da prefeitura, mas está sendo custeado e fiscalizado pelo Governo Estadual. Foto de Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR.