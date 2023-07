Ônibus pega fogo no Santo Agostinho em Volta Redonda

Um ônibus pegou fogo na tarde desta quinta-feira, dia 13, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O fato ocorreu na Rua Rubens Simões e o Corpo de Bombeiros está no local controlando o incêndio.

Ninguém ficou ferido. O combustível que estava no ônibus vazou e a rua acabou virando um ‘rio de fogo’. As causas do incêndio ainda eram desconhecidas no momento desta publicação.

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, uma comerciante fica desesperada com medo do incêndio chegar na loja dela.Uma loja de roupas não foi afetada e outra de cosméticos teve uma pequena parte danificada pelo fogo. Um cabo de energia pegou fogo e caiu. A Guarda Municipal esteve no local controlando o trânsito.

Várias viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local.