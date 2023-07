Policiais ambientais flagram construção irregular em Paraty

Policiais militares da 4ª Unidade de Policiamento Ambiental (UPAm) flagraram, nesta quinta-feira, dia 13, depois de uma denúncia ao Linha Verde, uma construção irregular dentro de uma área de preservação permanente na Prainha de Mambucaba, em Paraty.

Os agentes foram até o local indicado, no km 537, da Rodovia Rio Santos. Ao chegar depararam com uma área de cerda de 1,5 mil metros quadrados onde flagraram a extração irregular de barro. Durante fiscalização os agentes não havia nenhuma placa indicando possível licenciamento.

Uma pessoa que se encontrava no local foi questionada sobre as licenças ambientais, mas ele disse que não tinha e que a licença poderia estar com a proprietária que morava no Rio de Janeiro.

Diante dos fatos e, pelo local estar localizado na Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, os policiais da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.