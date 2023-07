Área de lazer conta com aparelhos de ginástica, playground e espaço de convivência com mesas para jogos

Os moradores do Jardim Tiradentes, em Volta Redonda, receberam na noite dessa quarta-feira, 12, a Praça Vigilato Peixoto totalmente revitalizada. A área de lazer, que tem opções para todas as idades, recebeu novos aparelhos de ginástica, o espaço de convivência coberto conta com mesas de jogos e vestiário reformado, o parquinho infantil cercado está seguro para as crianças e ainda houve tratamento paisagístico, com construção de novos canteiros, pintura geral e reforma do mobiliário espalhado pela praça.

O prefeito Antonio Francisco Neto esteve no bairro para fazer a entrega da praça como presente no mês em que o município completa 69 anos. “Esta é uma das mais de dez praças que serão entregues revitalizadas neste mês de aniversário da cidade. Volta Redonda faz aniversário e é a população que ganha o presente. Há dois anos e meio trabalhamos na reconstrução da nossa cidade e o trabalho não para. São mais de 300 obras de infraestrutura em andamento”, disse Neto, lembrando que a prefeitura segue as prioridades apontadas pelos moradores no Orçamento Participativo (OP).

Ele ressaltou ainda que “para que isso seja possível conto com o apoio da Câmara Municipal; do trabalho do deputado estadual Munir Neto junto ao governo do estado; da secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira; e muitos outros”, agradeceu.

O deputado Munir Neto parabenizou a secretária da SMI, Poliana, pelo trabalho executado na praça. “Tenho um carinho especial por esta área de lazer, pois um grande amigo era vizinho da praça e aqui ainda estão seus filhos. E o capricho com que foi feita esta revitalização se reflete em toda cidade. Com a dedicação de toda equipe, o prefeito Neto está reconstruindo a cidade”, reforçou Munir, agradecendo aos vereadores Nilton Alves de Faria, o Neném; e Cacau da Padaria, que também pediram a reforma da praça.

A secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Gama, afirmou que é sempre muito prazeroso entregar uma área de lazer pronta para receber a população e contou que neste local foram realizadas correções estruturais para que seja uma obra duradoura. “Construímos quatro bueiros para evitar acúmulo de água, que era recorrente no local, e ainda movemos o ponto de ônibus, que também foi reformado, para mais perto da praça de forma atender melhor os moradores do bairro”, disse.

O casal Selma e Honi Luiz de Carvalho, moradores do Jardim Tiradentes há 42 anos, comemorou a reforma da área de lazer. “Agradecemos em nosso nome e em nome de nossos netos que agora contam com um espaço para diversão com segurança”, falaram. O vereador Sidney Dinho também prestigiou a entrega a praça e afirmou: “Volta Redonda está ficando linda novamente”, disse, agradecendo o empenho do prefeito Neto na reconstrução da cidade. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR.