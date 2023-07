Um homem, suspeito de gerenciar o tráfico no bairro Jardim Cidade do Aço, em Volta Redonda, foi detido no fim da noite de quarta-feira (12) na Rua Frei Fabiano de Cristo. Ele estava em companhia de outro suspeito, que também foi conduzido à delegacia.

A dupla foi capturada após um cerco do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado da Polícia Militar. Com os suspeitos foram apreendidos 74 pinos de cocaína e R$ 50. Na delegacia, um dos detidos teria confessado gerenciar o tráfico de entorpecentes na localidade.

No momento desta publicação, ainda não havia informações sobre como ficou a situação da dupla na unidade policial. (Foto: PM/Divulgação)