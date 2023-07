Vereador Edson Quinto comemora mais pedidos atendidos

Atendendo solicitações do parlamentar, o trabalho da substituição das lâmpadas está a todo vapor

O vereador Edson Quinto fez o pedido ao prefeito Antônio Francisco Neto, e as substituições das lâmpadas de 100 wats através do trabalho competente do Setor de Iluminação da PMVR acontecem nos bairros Santa Rita do Zarur e Santa Cruz. O informado é que no Santa Rita é no total de 229 e no Santa Cruz é 275. A mudança além de gerar uma economia aos cofres públicos vai ao encontro de inúmeras reivindicações das comunidades.

Edson acrescenta que muitos acham que é só uma lâmpada, mas pra maioria muda significativamente o direito de ir e vir, a rotina fica leve para o trabalhador que sai e retorna quase na madrugada pra casa, para o estudante que é acompanhado até o ponto de ônibus pelos pais no primeiro horário no escuro da manhã, pra dona de casa que gosta de dar sua caminhada bem cedinho antes dos afazeres domésticos; é tanto benefício que fica bom pra todo volta-redondense e a cidade fica completamente iluminada alcançado também os bairros mais afastados do centro. Edson pediu por outras localidades as substituições das lâmpadas que já estão a caminho, gerando melhores condições de iluminações para benefício da população.

O parlamentar faz questão de acompanhar e registrar seus pedidos. Pontua que no próximo fim de semana será inaugurada a reforma da Praça de Lazer Sebastião Baganha, Rua São Lourenço, Santa Rita do Zarur, no dia 15 (próximo sábado), às 15 horas e espera contar com a presença de toda a comunidade. E, no domingo 16, quem ganha o presente é o bairro Santa Cruz com a reforma da Praça e Quadra de grama sintética Leandro Thomé Daciano.