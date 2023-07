Programa PREVENIR irá realizar a campanha ‘Juntas no combate e na prevenção’ para conscientizar e incentivar mulheres a fazerem o exame preventivo

O aniversário de 69 anos de Volta Redonda também será de conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer do colo do útero. O programa PREVENIR, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá promover nos dias 15, 16 e 17 de julho (sábado, domingo e segunda) na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília, a campanha “Juntas no combate e na prevenção”, com ações para incentivar as mulheres a realizarem o exame preventivo, orientando sobre os sintomas, sinais e tratamento da doença. Durante o evento, também acontecerá a vacinação contra o HPV (Papilomavírus Humano), com aplicação de doses para meninas e meninos na faixa etária de 09 a 14 anos. Para se vacinar é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou cartão SUS.

No sábado e domingo (15 e 16/07), as ações acontecerão das 15h às 19h, e segunda-feira (17/07), no dia do aniversário de Volta Redonda, das 08h às 19h. A coordenadora do programa PREVENIR, a oncologista Luciana Francisco Netto, explicou que o principal objetivo da campanha é orientar e alertar as mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos sobre a importância de um diagnóstico precoce da doença, com a realização do exame preventivo.

“Ainda há muitas mulheres nesta faixa etária que não se submeteram ao exame preventivo. A campanha “Juntas no combate e na prevenção” é um convite a todas as mulheres de 25 a 64 anos a se cuidarem. O exame preventivo é oferecido em todas as unidades básicas de Saúde e da Família (UBSs e UBSFs) de Volta Redonda, sendo feito gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde)”, disse.

A oncologista ainda mencionou ainda que o exame preventivo é simples, rápido e pode ser colhido por um profissional de saúde em qualquer unidade básica do município. Caso a mulher precise de um cuidado após o resultado laboratorial, ela recebe o tratamento adequado na rede municipal de saúde.

“O exame preventivo é fundamental para identificar possíveis lesões causadas pelo HPV. Tão importante quanto fazer o exame é buscar o resultado e apresentá-lo ao médico na unidade básica de saúde. Caso seja diagnosticada alguma alteração essa mulher será tratada na rede pública”, ressaltou a médica.

Programa PREVENIR

O PREVENIR, criado em novembro do ano passado, vem realizando o cadastro de todas as famílias da área de abrangência da UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro Vila Mury – cerca de 6 mil. O serviço ocorre em parceria com o Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

O programa prioriza o rastreamento do câncer do colo uterino, na população-alvo formada por mulheres entre 25 e 64 anos. Além de assegurar o acesso aos exames, ao diagnóstico precoce e tratamento imediato para reduzir óbitos sendo o principal objetivo do programa.

Das 46 unidades básicas de saúde do município, 35 já foram visitadas pelas equipes do PREVENIR e DAB (Divisão de Atenção Básica) da secretaria de Saúde, com ações para aumento da cobertura dos exames preventivos e capacitação das equipes multidisciplinares das unidades.

As mulheres que participaram do cadastramento no bairro Vila Mury já começaram a ser convidadas ao exame preventivo por meio do rastreio organizado – quando a unidade chama as pacientes ao exame, seja por telefone ou visita do agente comunitário de saúde.

“Desde o lançamento do PREVENIR, os exames no município registrados por quadrimestre pelo Ministério da Saúde tiveram um aumento de 55%, mas ainda falta muito para alcançarmos os números necessários e termos a consciência de que a população esteja sendo assistida em sua totalidade, por isso a importância da campanha e destas ações”, finalizou a coordenadora do programa, Luciana Francisco Netto. Foto de arquivo- Secom/PMVR.