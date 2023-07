Duas praças e um campo de futebol revitalizados foram entregues na noite de quinta-feira, 13, aos moradores

A Praça Dulcinéia Maria Fortunato, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda, foi palco da cerimônia que ainda marcou a entrega do campo de futebol José Oscar da Silva e da Praça Ana Teixeira Duque aos moradores. Famílias inteiras estiveram no local na noite dessa quinta-feira, 13, e comemoraram a reforma das áreas de esporte e lazer.

No campo de futebol José Oscar da Silva os vestiários foram reformados e o local recebeu pintura geral e tratamento paisagístico; a Praça Dulcinéia Maria Fortunado ganhou brinquedos no parque infantil, o mobiliário foi reformado, aparelhos de ginástica danificados foram substituídos, o campo recebeu nova grama sintética e ainda foi trocado o alambrado; e a Praça Ana Teixeira Duque também ganhou novos brinquedos para o parquinho, restauração dos bancos e mesas, pintura geral e tratamento paisagístico.

O prefeito de Volta Redonda Antonio Francisco Neto agradeceu a presença de todos e falou da alegria de ver as crianças e jovens já aproveitando o novo espaço para a prática de esporte e para o lazer. “Vejo gente de todas as idades convivendo e se divertindo”, comentou.

Neto lembrou que o bairro foi atingido por deslizamento de terra no último dia de 2022, causa por forte chuva, e reforçou que o serviço de contenção já está em andamento. Ele agradeceu a dedicação da secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira; ao vereador Paulinho AP, que levou o pedido dos moradores para que as áreas de esporte e lazer fossem reformadas, e ao vereador Halison Vitorino, que deu nome campo de futebol e à praça Ana Teixeira Duque, homenageando pessoas atuantes no bairro; e ainda ao presidente da associação de moradores do São Sebastião, André Luiz Cordeiro, por ser o porta voz da comunidade.

E no encerramento do discurso, o prefeito deu outra boa notícia aos moradores. “Estamos em negociação com uma empresa para que instale uma nova torre de celular para atender o bairro para melhorar ainda mais a qualidade do serviço de telefonia e o acesso à internet”, contou Neto.

O deputado estadual Munir Neto ressaltou que o prefeito Neto está fazendo a diferença em toda cidade. “São muitas obras entregues aos moradores pelos 69 anos de Volta Redonda”, afirmou.

Ele lembrou ainda que o bairro conta com duas estruturas de assistência social, implantadas durante sua gestão à frente da Secretaria Municipal de Ação Comunitária: o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e o Cepa (Centro de Educação e Produção Alimentar), uma cozinha industrial profissionalizante. “Agora, coloco meu mandato na Alerj à disposição do bairro e de toda cidade”, reforçou Munir.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, que também acompanhou os trabalhos de limpeza do bairro no final de 2022, por conta do deslizamento de terra, disse estar muito feliz com a revitalização das áreas de lazer. “É muito bom entregar tudo em perfeitas condições de uso aos moradores”, disse, lembrando que também asfaltou a rua de acesso aos condomínios do ‘Minha Casa, Minha Vida’ no bairro.

O vice-prefeito Sebastião Faria também cumprimentou os moradores do São Sebastião, assim como os vereadores Paulinho AP e Halison Vitorino; e o presidente da associação de moradores do São Sebastião, André Luiz Cordeiro. Os familiares de José Oscar da Silva e Ana Teixeira Duque, Renata Helena e o pastor Rogério, respectivamente, agradeceram a homenagem. Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR.