Homens assaltam loja de telefones celulares no Aterrado

Dois homens assaltaram na tarde da quinta-feira, dia 13, por volta das 13h30min, uma loja de telefones celulares localizada no hall do Edifício Plaza, na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, em Volta Redonda.

Segundo o dono do estabelecimento, um dos assaltantes entrou perguntando sobre os serviços prestados pelo estabelecimento. Logo depois entrou um outro bandido usando máscara facial e um boné. Ele estava armado e anunciou o assalto.

O comerciante e os funcionários foram levados para os fundos da loja e dupla recolheu vários produtos. Além dos celulares eles roubaram também sete aparelhos celulares e uma máquina de cartão, tudo avaliado em torno de R$ 22,1 mil.

Segundo o boletim de ocorrência o assalto não durou mais do que cinco minutos.