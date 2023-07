Esquadrão de Aço enfrenta o Amazonas nesta segunda-feira, às 16h, pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro_

Uma antiga tradição está de volta no aniversário de 69 anos de Volta Redonda. O Estádio da Cidadania receberá um jogo do Volta Redonda F.C nesta segunda-feira, dia 17, às 16h. A realização de uma partida do clube era um costume nas comemorações pelo aniversário da cidade. O Voltaço irá enfrentar o Amazonas pela 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

O prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, que é presidente de honra do clube, convocou a torcida para ir ao estádio e apoiar o time.

“Todo aniversário de Volta Redonda tínhamos um jogo do Voltaço no Estádio da Cidadania, nem que fosse um amistoso. E este ano teremos a alegria de ter esta tradição de volta, ainda mais com uma partida de extrema importância na busca pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Que a população vá ao estádio, comemore o aniversário de Volta Redonda apoiando o nosso time”, convocou Neto.

O presidente do Voltaço, Flávio Horta, também chamou os torcedores para apoiarem o time no estádio.

“Ficamos felizes de conseguir retornar com esta tradição do Voltaço; jogar no dia do aniversário da cidade. É uma data muito especial para todos, nos orgulhamos muito de levar o nome do município para todo o país e esperamos que a torcida possa comparecer ao estádio. Este apoio do nosso torcedor é muito importante”, ressaltou.

Promoção

A diretoria do Volta Redonda FC preparou uma promoção de ingressos para a partida entre Volta Redonda e Amazonas. Todos os torcedores que forem ao Estádio da Cidadania pagarão meia-entrada: R$ 20.

A venda antecipada de ingressos já iniciou e irá até segunda, dia 17, às 12h nos seguintes pontos:

Loterias Meia-Meia (Aterrado)

– Exceto domingo

– Drogarias Povão (Amaral Peixoto e Vila)

– Empório Brasil (Retiro)

– Bilheteria do Raulino (apenas na segunda-feira)

– Setor Azul: Volta Redonda

– Setor Laranja: Amazonas

– Das 13h até o intervalo

– Gratuidades (apenas na segunda-feira)

– Setor Azul

– Das 13h até o intervalo

Fotos: Divulgação-VRFC