Gama, narrador esportivo, recebe homenagem da torcida do América F.C.

Maior narrador dos jogos do clube na década

Christian Gama, conhecido como Gama recebeu no sábado, dia 1º de Julho, uma homenagem dos torcedores do América Futebol Clube, no Estádio Giulite Coutinho, em Édson Passos, em Mesquita, na Baixada Fluminense.

O narrador chegou a expressiva marca de 50 jogos narrando jogos do clube rubro. A torcida do América reconheceu a dedicação do profissional e fez uma belíssima homenagem oferendo um quadro parabenizando pela marca alcançada.

Uma forma de carinho e agradecimento ao profissional que transmitiu os jogos do América, mesmo numa fase não muito boa, fazendo assim que seu torcedor continuasse junto ao clube.

Christian Gama é narrador da Rádio Gama Esportiva, situada em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Gama, disse que já narrou mais de 2 mil jogos ao longo da carreira. Mas não esconde seu carinho e satisfação em narrar os jogos do América.

– Meu primeiro jogo que narrei do América, foi no Estádio Giullite Coutinho. O América sempre fez parte da minha vida desde garoto. Tenho um carinho enorme pelo clube e principalmente pelos seus torcedores que sempre me apoiaram e incentivaram nas transmissões do Mecão. Estou muito emocionado com esse carinho. Não esperava essa homenagem, pois sei que eles estão bem chateados com a situação do time na tabela, mas mesmo assim fizeram essa homenagem e demostraram esse carinho. Há coisas da vida que não tem preço! Estou muito emocionado e que venha os 100 jogos – finalizou o narrador bastante emocionado.

Quem desejar acompanhar as narração do Gama (Narrador) pode segui-lo no Instagram.

pessoal @gamanarrador ou se inscrever no canal da Rádio Gama Esportiva no Youtube: @gamaesportiva.