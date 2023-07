Policiais militares flagraram no fim da manhã desta sexta-feira, dia 14, detiveram um jovem, de 19 anos, com drogas no bairro Boa Vista, em Barra Mansa.

Os agentes chegaram até o suspeito após informações de que estava acontecendo venda de drogas na Viela Chico Mendes. Chegando, encontraram o suspeito com dinheiro e entorpecentes ainda não contabilizados.

O suspeito e o material foram levados para a delegacia da cidade. Foto: PM/Divulgação