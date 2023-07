Mais de 50 escolas de Volta Redonda receberam sistema de segurança

Mais duas escolas receberão nos próximos dias o “botão do pânico”, dispositivo de segurança acionado em casos de perigo iminente

Com o objetivo de ampliar a segurança para a comunidade escolar, a Prefeitura de Volta Redonda já instalou o sistema de segurança em mais de 50 unidades da Rede Municipal de Ensino. Mais duas escolas: Escola Municipal Professor Domingos Maia, no bairro São Geraldo, e Centro Municipal de Educação Infantil Amor Perfeito, Vila Americana, receberão nos próximos dias o “botão do pânico” – dispositivo de segurança que aciona o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) em casos de perigo iminente.

A instalação do equipamento é feita pela empresa Vegas Vigilância e Segurança, contratada pela administração municipal. Os botões são distribuídos para os profissionais das escolas e, após alguma situação atípica, eles acionam o botão, e no mesmo momento as imagens das câmeras abrem. O sistema de segurança conta ainda com câmeras de monitoramento em pontos estratégicos e sensores de presença. Durante o período que não tem atividade escolar, o alarme fica armado como função patrimonial, para proteger a unidade. Todas as imagens são vistas durante 24 horas, tanto pela empresa, quanto pelo Ciosp.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, ressaltou que todas as unidades de ensino das redes municipal e estadual serão comtempladas com o sistema de segurança.

“Estamos avançando e mais de 50 escolas já foram comtempladas com o monitoramento de imagem, alarme e botão do pânico. Tenho certeza que isso trará mais segurança para todos os profissionais da educação, alunos e familiares deles. Estamos deixando as escolas mais seguras com a proximidade da Semop, que observa durante 24 horas o interior das escolas para colaborar com esse momento de segurança”, explicou o secretário.

Confira as unidades escolares com o sistema de segurança:

– Escola Municipal Amaral Peixoto, no Retiro;

– Escola Municipal Professor Wladir de Souza Telles e Centro Municipal de Educação Infantil Maria dos Santos Ribeiro Hygino, no Vila Rica/Tiradentes;

– Escola Municipal Paulo VI e Centro Municipal de Educação Infantil Aracy Carvalho Di Biase, no Açude I;

– Escola Municipal Jesus Menino, no Belmonte;

– Escola Municipal Paraíba, na Vila Mury;

– Escola Municipal José Fontes Torres, no São Luíz;

– Escola Municipal Prof. Lund Fernandes Villela, no Santa Cruz;

– Escola Municipal Prof. Waldyr Amaral Bedê e Centro Municipal de Educação Infantil Monteiro Lobato, no Santa Rita do Zarur;

– Escola Municipal Profª. Juracy Varanda de Almeida Gama, na Água Limpa;

– Colégio J.B Athayde, na Vila Americana;

– Escola Municipal Amazonas, Escola Municipal Fernando de Noronha, Escola Municipal São Francisco de Assis e Colégio João XXIII, no Retiro;

– Escola Municipal Sergipe, Aero Clube;

– Escola Municipal Espírito Santo e Centro Municipal de Educação Infantil Bem-Me-Quer, no Santo Agostinho;

– Escola Municipal Maestro Franklin de Carvalho Júnior e Centro Municipal de Educação Infantil Mundo Colorido Geralda Pereira Lopes, Dom Bosco

– Escola Municipal João Haasis, Eucaliptal;

– Escola Municipal Rubens Machado, Vila Brasília;

– Escola Municipal Othon Reis Fernandes, Vale Verde;

– Centro Municipal de Educação Infantil Pinguinho de Gente, São João;

– Colégio Getúlio Vargas, Laranjal;

– Escola Municipal Maria José Campos Costa, Volta Grande;

– Creche Municipal José Ferreira dos Santos, Voldac;

– Escola Municipal Mario Vilani, no Açude II;

– Escola Municipal Bahia, Minerlândia;

– Escola Municipal Mato Grosso do Sul, Caieiras;

– Colégio Professora Themis de Almeida Vieira, Conforto;

– Escola Municipal Miguel Couto Filho, Jardim Normândia;

– Centro Municipal de Educação Infantil Iracema Leite Nader, Escola Municipal Nilton Penna Botelho e Escola Municipal Dom Waldir Calheiros, Roma;

– Escola Municipal Prof. Maria Rosa Rodrigues, Tiradentes;

– Colégio Estadual Rondônia e Centro Municipal de Educação Infantil Elza Costa Figueredo, São Geraldo;

– Creche Municipal Elza Bertazzo de Albuquerque e Lima;

– Escola Municipal Wandir de Carvalho, Centro Municipal De Educação Infantil Barquinho de Papel e Escola Municipal João Paulo I, Siderlândia;

– Escola Municipal Roraima, Santa Rita de Cássia;

– Escola Municipal Professora Dayse Mansur da Costa Lima, Centro Municipal de Educação Infantil Professora Marlene Mendes de Castro e Colégio Professora Delce Horta Delgado, Aterrado;

– Sítio Escola Municipal Espaço de Integração do Autista Thereza Aguiar de Carvalho, São Luiz;

– Creche Municipal Maria Clara Machado, Retiro;

– Escola Municipal Professora Helena Maria Estefani e C.M.E.I. Alkindar Cândido da Costa, Água Limpa.

Foto de arquivo- Secom/PMVR.