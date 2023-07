Motociclista morre em acidente na Beira-Rio, em Volta Redonda

Carlos Barbosa, de 32 anos, servidor da prefeitura de Volta Redonda, morreu na tarde da quinta-feira, dia 13, em um acidente envolvendo sua motocicleta e um carro em um cruzamento, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na Vila Mury, em Volta Redonda.

A vítima foi socorrida no Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve uma parada cardíaca. Gean era funcionário da Central de Ambulâncias da prefeitura. Ele levava pacientes ao Inca (Instituto Nacional do Câncer), no Rio de Janeiro.