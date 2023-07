Ao ser notado, o suspeito fugiu de carro e foi perseguido pelos agentes; a prisão aconteceu no Centro de Barra do Piraí

Um homem, de 51 anos, foi preso por policiais civis da 88ª DP (Barra do Piraí) na noite dessa quinta-feira, dia 13, no Centro da cidade, suspeito de perseguir e ameaçar a esposa, de 47 anos, com quem tem dois filhos. Em depoimento, a vítima contou que vinha sofrendo “terror psicológico” por parte do acusado, o que foi confirmado por testemunhas, que o descreveram como uma pessoa de temperamento agressivo. Antes de ser preso, durante o dia, ele chegou a desferir socos contra um dos seus filhos, um jovem de 19 anos, e a ameaçar novamente a esposa, que conseguiu entrar em um carro e ir à 88ª DP.

O delegado titular da unidade, Antonio Furtado, afirmou que enquanto a ocorrência era registrada, o acusado rondou a delegacia, tentando intimidar os envolvidos. Ao ser notado pelos agentes, o suspeito fugiu de carro e foi perseguido. Durante a abordagem, ele negou ser o autor dos crimes e disse que era funcionário da prefeitura do município, sendo conduzido em seguida para a delegacia, onde foi constatado que ele na verdade é um ex-prestador de serviços da cidade.

O homem possui anotações criminais por estelionato, ameaça e injúria. Uma fiança no valor de 3 salários mínimos (R$ 3.960,00) foi fixada e, mediante pagamento, o acusado foi liberado na manhã desta sexta-feira, dia 14.

– A atitude de cometer um crime e ainda rondar a delegacia, amedrontando as vítimas para que não tenham a coragem necessária de narrar os fatos, é de uma audácia sem tamanho. Se perto de policiais ele é capaz disso, imagina longe. Felizmente, todos os envolvidos não se intimidaram e registraram os fatos. E os policiais civis provaram que honram o nosso lema:”Em defesa de quem precisar” – concluiu.