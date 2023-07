Um apartamento do condomínio MRV Itatiaia pegou fogo na manhã desta sexta-feira, dia 14, na Avenida Francisco Fortes Filho, no Acesso Oeste, em Resende.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9 horas para combater as chamas. O foco atingiu o apartamento do 4º andar. A Defesa Civil foi acionada e vai apurara as causas do incêndio. Segundo informações do local, ninguém ficou ferido.