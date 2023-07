Volta Redonda faz XV Conferência Municipal de Assistência Social

Evento reuniu entidades, profissionais da assistência e universitários nesta quinta e sexta-feira, 13 e 14, para discutir a reconstrução do SUAS

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), realizou nesta quinta e sexta-feira, dias 13 e 14, a XV Conferência Municipal de Assistência Social. Representantes de entidades, universitários e profissionais da assistência participaram do evento, com o tema “Reconstrução do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): o SUAS que temos e o SUAS que queremos”, no UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase), campus Aterrado.

Na abertura, na tarde dessa quinta-feira, 13, a presidente da comissão organizadora da conferência, Rosilene Helenita Gomes, reforçou o objetivo do evento. “Estamos aqui reunidos para contribuir com a construção de políticas públicas para assistência”, disse.

Em seguida, a subsecretária da Smac, Rosane Marques, a Branca, que preside o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), abriu oficialmente a conferência. “O evento tem como objetivo discutir, elaborar propostas e definir diretrizes para o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de avaliar a política de assistência social de Volta Redonda”, falou.

Ela ressaltou que a sociedade civil organizada e o poder público se unem neste momento para assegurar a universalização dos direitos, melhorando a qualidade de vida. “Temos que trabalhar para acabar com as vulnerabilidades em busca da cidadania”, concluiu Branca.

A secretária de Ação Comunitária de Volta Redonda, Carla Duarte, lembrou a importância de avançar no processo de mudanças sociais. “Vamos pensar a reconstrução do SUAS avaliando a trajetória da Smac em Volta Redonda, criada em 1990, nossas conquistas e as pendências, seguindo os eixos temáticos que vão guiar nossas propostas e criar uma fonte de dados para que possamos priorizar as demandas”, afirmou.

O deputado estadual Munir Neto, que foi secretário municipal de Ação Comunitária por quase 15 anos, se disse emocionado na abertura da conferência. Ele lembrou do trabalho de reconstrução da assistência social em Volta Redonda, quando o prefeito Neto reassumiu a prefeitura em 2021.

“Encontramos todo serviço desestruturado, mas conseguimos reabrir os CRAS (Centros de Referência de Assistência Social); e os centros-dia do Idoso, da Pessoa com Deficiência e do Idoso com Alzheimer. Voltamos a ser referência em assistência social para todo Estado do Rio e até para o Brasil, mas temos que seguir avançando”, disse o deputado Munir.

Abertura e programação

A abertura da XV Conferência Municipal de Assistência Social contou ainda com a presença das secretárias municipais da pasta de Queimados (RJ), Cristiane Lamarão, e de Bocaina de Minas (MG), Tatiane Vani. E a apresentação cultural ficou a cargo do Coral da Melhor Idade, composto por idosos que frequentam diferentes grupos de convivência e se reúnem na sede da AAP-VR (Associação de Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda) para ensaiar.

A programação do primeiro dia de conferência teve ainda apresentação do relatório das pré-conferências da Smac e a palestra magna “Reconstrução do SUAS – O SUAS que temos e o SUAS que queremos” com Ariane Rego de Paiva, que é assistente social pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), doutora em Política Social pela UFF (Universidade Federal Fluminense), professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. E no dia do encerramento, sexta-feira, 14, a programação inclui plenária de aprovação das propostas e eleição de delegados. Fotos Cris Oliveira – Secom/PMVR.