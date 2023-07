Um caminhão tombou no final da manhã de sexta-feira, dia 14, no km 292, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

O condutor da carreta não ficou ferido. O veículo aguardava o transbordo da carga e um guincho para o destombamento do veículo.