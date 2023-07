Colisão envolve dois carros no bairro Niterói, em Volta Redonda

Um carro de aplicativo e um carro de passeio bateram no fim da tarde deste sábado, dia 15, na esquina da Rua Santa Júlia com a Avenida Sávio Gama, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

O motorista de aplicativo, segundo populares, estava indo buscar um passageiro quando sofreu o acidente. Ele não ficou ferido, mas estava bastante abalado com as perdas materiais. No outro carro estava apenas uma mulher como condutora. Ela também não se machucou.

A Guarda Municipal compareceu ao local da colisão envolvendo os veículos. (Foto: Informa Cidade)