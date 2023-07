Família procura por jovem desaparecido em Volta Redonda

A família de Kauã Alexandre Carneiro Araújo, de 19 anos, registrou na delegacia de Volta Redonda o seu desaparecimento. Segundo a avó, a diarista Silvia Araújo Silva de Oliveira, o neto saiu de casa na noite de quarta-feira (12), para ir à casa da irmã assistir o jogo do Flamengo pela Copa do Brasil, e não retornou para a casa após a partida. Ele é morador da Rua Mutirão, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

A avó disse no boletim de ocorrência que o neto chegou a assistir o jogo, porém, até agora não deu notícias sobre a sua localização. Ele vestia blusa preta, bermuda preta e roupa de frio verde. Ele mede 1,70 e não possui tatuagens.

Qualquer informação sobre Kauã pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)