Homem é detido com garrucha, droga e dinheiro no bairro Água Limpa

Um homem, de 51 anos, foi detido com uma garrucha, cocaína e dinheiro, no fim da tarde deste sábado, dia 15, na Rua Rio Piabinha no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Durante abordagem da Polícia Militar, o suspeito estava com uma arma com quatro munições. Foram apreendidos com o suspeito 150 pinos de cocaína, moedas e R$ 2,1 mil em espécie.

O material e o suspeito foram levados para a delegacia da cidade, onde a ocorrência estava sendo registrada no momento desta publicação. Foto: PM/Divulgação