Dois homens, de 57 e 46 anos, saíram no tapa dentro de uma academia no início da noite de sexta-feira (14) no bairro Retiro, em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Antônio de Almeida e uma réplica de arma foi apreendida com o suspeito mais novo.

Não foi informado o motivo dos envolvidos chegarem às vias de fato. Segundo as primeiras informações, a réplica de arma foi tirada da cintura do envolvido por um aluno da academia e foi entregue aos policiais militares que foram acionados para o local.

Os envolvidos foram levados para a delegacia. No momento desta publicação não havia informações sobre como ficou a situação deles na unidade policial. (Foto: PM/Divulgação)